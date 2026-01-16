Тюменская птицефабрика «Пышминская» возобновила работу

В Тюменской области возобновила работу птицефабрика «Пышминская».Об этом сообщили в официальной группе птицефабрики в соцсети «ВКонтакте». С предприятия сняли карантин, который ввели в ноябре 2025 года после вспышки инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Птицефабрика получила заключение государственной ветеринарной лаборатории, которое подтверждает безопасность и разрешает реализовывать продукцию.«Очень скоро пышминские яйца появятся на полках магазинов»,- говорится в сообщении предприятия.

По данным компании, на птицефабрике действует многоуровневая система проверок. Ветеринарная служба предприятия постоянно проводит первичный контроль каждой партии выпускаемой продукции. Кроме того, птицефабрика направляет продукцию в независимые аккредитованные лаборатории для получения дополнительных заключений и протоколов.

Согласно сайту компании, история ЗАО «Птицефабрика "Пышминская"» началась в 1968 году в селе Онохино под Тюменью. Тогда было создано многопрофильное сельскохозяйственное предприятие — совхоз «Пышминский», выделившийся из состава совхоза «Червишевский». Нынешнее юридическое лицо, согласно сервису Kartoteka.ru, создано в 1999 году. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 495,4 млн руб. Генеральным директором птицефабрики является Сергей Тимофеев. Одним из основных акционеров предприятия называют председателя совета директоров «Сибинтел-Холдинга» Владимира Шевчика.

Напомним, в ноябре 2025 года птицефабрика «Пышминская» ввела карантин и перевела сотрудников на вахтовый метод работы из-за вспышки инфекционного заболевания птиц. На предприятии был проведен убой птиц с последующим сжиганием. Торговые сети приостанавливали поставки продукции «Пышминской» до завершения проверки и подтверждения ее безопасности.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Усилия не позволили избежать чрезвычайной ситуации».

Полина Бабинцева