В Тюменской области птицефабрика «Пышминская» ввела карантин и перевела сотрудников на вахтовый метод работы из-за вспышки инфекционного заболевания птиц. На предприятии пройдет убой птиц с последующим сжиганием. В областном правительстве заявили, что продовольственная безопасность региона под контролем. Торговые сети приостановили поставки продукции «Пышминской» до завершения проверки и подтверждения ее безопасности.



Птицефабрика «Пышминская» официально заявила о вспышке инфекции на предприятии, очаг заболевания птиц был зафиксирован 7 ноября. По данным компании, на птицефабрике ввели карантин, усилили санитарно-противоэпидемические мероприятия, а сотрудников перевели на вахтовый метод работы, чтобы минимизировать контакты и обеспечить непрерывный контроль за ситуацией.

«В данный момент совместно с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг птицы, биологических материалов и окружающей среды»,— прокомментировали в пресс-службе «Пышминской».

На предприятии отметили, что разработана и реализуется комплексная программа обеспечения биологической защиты, введен в эксплуатацию цех термической обработки кормов, усилены меры ветеринарного и санитарного обеспечения и контроля. «К большому сожалению, даже эти усилия не позволили избежать чрезвычайной ситуации. Совместно с надзорными органами специалисты фабрики исследуют все возможные причины возникновения очага заболевания для устранения будущих рисков»,— добавили представители птицефабрики.

Инфицированную птицу решено утилизировать. «Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением. Все мероприятия проводятся исключительно в рамках действующих ветеринарных норм и правил»,— рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Для защиты населения место сжигания выбрано с учетом направлений ветров и удаленности от жилых зон.

Согласно сайту компании, история ЗАО «Птицефабрика "Пышминская"» началась в 1968 году в селе Онохино под Тюменью. Тогда было создано многопрофильное сельскохозяйственное предприятие — совхоз «Пышминский», выделившийся из состава совхоза «Червишевский». Нынешнее юридическое лицо, согласно сервису Kartoteka.ru, создано в 1999 году. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 495,4 млн руб. Генеральным директором птицефабрики является Сергей Тимофеев. Одним из основных акционеров предприятия называют председателя совета директоров «Сибинтел-Холдинга» Владимира Шевчика.

В областном правительстве заверили, что продовольственная безопасность региона находится под контролем и поставки продукции предприятия прекращены. «Представители федеральных и региональных розничных сетей, дистрибьютеры, оптовые и розничные торговые партнеры оповещены о необходимости временного снятия продукции с реализации, инициирован процесс ее изъятия с торговых полок магазинов»,— добавили в пресс-службе птицефабрики. Отгрузка куриного яйца в данный момент также полностью приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции.

В пресс-службе торговой сети Х5 («Пятерочка», «Перекресток») сообщили «Ъ-Урал», что прекратили поставки продукции.

«Х5 получила уведомление от одного из предприятий в Тюменской области о возможной вспышке инфекционного заболевания среди птицы. В связи с этим поставки продукции данного производителя в торговые сети Х5 приостановлены до завершения проверки и подтверждения безопасности»,— пояснили в X5.

В торговой сети рассказали, что реализация продукции остановлена: она недоступна для покупки в магазинах (нельзя пробить на кассе) и через онлайн-сервисы, а остатки на складах и в распределительных центрах заблокированы.

На птицефабрике считают, что накопленный опыт в ликвидации аналогичных инцидентов на агропроизводствах, а также меры государственной и региональной поддержки позволят «в оптимальные сроки» устранить последствия вспышки инфекции. В компании надеются, что им удастся сохранить в полном объеме предприятие, коллектив и в сжатые сроки возобновить производство продукции.

Мария Игнатова