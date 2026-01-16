РБК узнал о планах Татарстана по выдвижению генерала Лапина на выборы в Госдуму

Власти Татарстана планируют выдвинуть генерала Александра Лапина, бывшего командующего войсками Ленинградского военного округа, на выборы в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По словам источников, инициатива исходит от главы республики Рустама Минниханова, которого с Александром Лапиным связывают давние хорошие отношения. По данным издания, о выдвижении генерала в Госдуму также слышал федеральный чиновник. Однако руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова заявила РБК, что данный вопрос не обсуждался.

Генерал-полковник Александр Лапин возглавлял войска Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) с конца 2017 года. С 2024 года он командовал Ленинградским военным округом и группировкой «Север». В сентябре прошлого года господина Лапина уволили с военной службы. По данным «Татар-информ», генерал был назначен помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.