РБК: генерал-полковник Лапин уволен с военной службы

Генерал-полковник Александр Лапин, который в августе покинул должность командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В августе новым командующим ЛенВО стал генерал-полковник Евгений Никифоров. До вступления в новую должность он был командующим Западного военного округа (ЗВО).

По данным «Татар-информ», господин Лапин назначен помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова. На новом посту он будет курировать направления, связанные с набором на контрактную службу, сопровождать участников СВО и их семей. Кроме того, господин Лапин будет заниматься реабилитацией ветеранов и интеграцией вернувшихся военных в мирную жизнь.