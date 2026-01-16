Бродяга пошел по контрактам

Суд в Черкесске принял к производству дело о признании недействительным брака с участником специальной военной операции. С иском выступила волгоградская прокуратура, которая считает, что союз был фиктивным и заключался с целью получения льгот, предназначенных для членов семей участников СВО. В надзорном ведомстве Карачаево-Черкессии «Ъ-Кавказ» сообщили, что за последнее время в республике появилось уже восемь аналогичных случаев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Черкесский городской суд Карачаево-Черкессии принял к производству исковое заявление прокурора Калачевского района Волгоградской области о признании недействительным брака, заключенного участником СВО с жительницей региона. В обоснование иска приведены результаты проверки, проведенной в рамках уголовного дела. Информацию об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской республики.

Уточняется, что, согласно показаниям свидетеля по уголовному делу, ответчик Р. с 2007 года вел бродяжнический образ жизни. В мае 2025 года он пешком направлялся в сторону Волгограда, где незнакомый мужчина подвез его на машине, а затем предложил ему ночлег и еду. Ответчик согласился и некоторое время проживал у своего благодетеля, помогая по хозяйству.

Однажды незнакомец предложил бродяге заключить контракт о прохождении военной службы. Тот согласился, и в мае его привезли в Урюпинск. Там ранее незнакомая ответчику местная жительница помогла ему оформить банковскую карту, после чего, «привязала» ее к чужому номеру телефона, а сам «пластик» забрала себе.

После этого бродягу отвезли в военный комиссариат, где он заполнил документы, получил военный билет и подписал контракт на прохождение военной службы. И когда он находился на полигоне, гражданка, забравшая его карту, предложила ему зарегистрировать «брак с незнакомкой». Ответчик согласился и на это предложение. Однако он после заключения брака молодую более не видел и связь с ней не поддерживал.

По утверждению прокурора, брак был заключен без намерения создать семью, а с целью приобрести льготы и выплаты, полагающиеся членам семей участников СВО. Об этом говорится в сообщении.

«Ъ-Кавказ» поинтересовался в прокуратуре Карачаево-Черкессии, насколько серьезной в республике является проблема фиктивных браков с участниками специальной военной операции. Изданию ответили, что до декабря 2025 года о подобных фактах информации не было.

«В декабре прокуратура республики предъявила восемь исковых заявлений в суд о признании браков, заключенных с участниками СВО, недействительными в силу их фиктивности. Иски прокурора находятся на рассмотрении в судах республики. По данным фактам следственным управлением МВД по КЧР возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)», – сообщили «Ъ-Кавказ» в надзорном ведомстве.

Михаил Волкодав