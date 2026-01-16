Первичное жилье в Москве подорожало почти на 30% за год

Средняя цена предложения на первичном рынке «старой» Москвы в 2025 году выросла на рекордные за пять лет 29%, достигнув 800 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщают аналитики «Метриума».

Рост ускорился на 12 процентных пунктов, несмотря на снижение спроса. Основной причиной стало изменение структуры предложения: доля массового жилья сократилась, а бизнес-класса — выросла. «Бюджетные предложения… в течение всего 2025 года вымывались», — поясняет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

По данным bnMAP.pro, продажи лотов в январе–ноябре сократились на 1,6%, а объем запусков новых объектов упал на 29%. В 2026 году эксперты ожидают продолжения роста цен из-за сокращения предложения и высокой себестоимости строительства. Продажи могут поддержать снижение ключевой ставки и рассрочки от застройщиков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Новое жилье подняло себе цен».