OnlyFans или должность

Зачем компании проверяют аккаунты сотрудников в соцсетях и дейтинг-приложениях

Кадровики и службы безопасности начали проверять топ-менеджеров на наличие аккаунтов на OnlyFans. Это стало частью стандартной процедуры по выявлению юридических и репутационных рисков для компании. Одним из последних стал скандал в США: там просят уволить офицера полиции за публикацию на платформе откровенных фото.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впрочем, компроматом может стать не только аккаунт человека с контентом 18+, но и сам факт наличия идентифицируемого профиля на платформе, отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «В настоящее время очень остро встал вопрос о лояльности со стороны как обычных сотрудников, так и топ-менеджеров. Поэтому сегодня службы безопасности, аналитики, различные разработчики программных продуктов концентрируются на том, чтобы выявлять скрытые риски, которые могут описать те или иные признаки нелояльности по отношению к компании, государству или наличие связей с конкурентами.

Это делается, чтобы минимизировать риски, связанные с этими персонами. В этой связи проверяются все социальные аккаунты, которые у них есть, выгружается и анализируется их содержимое, в том числе подписки на группы, реакции на публичные посты. Площадки, такие как OnlyFans и прочие сайты для знакомств, тоже по-своему характеризуют этих людей, в частности, достаточно часто используются для того, чтобы выявлять различные скрытые депривации, в том числе сексуальные».

Впрочем, опрошенные “Ъ FM” кадровики и эксперты по информбезопасности таких нововведений в проверке кандидатов и сотрудников не наблюдают. Более того, не все компании в принципе уделяют внимание риск-менеджменту и после найма сотрудников не перепроверяют на интерес к пикантному контенту. Все зависит от организации, указывает управляющий партнер кадрового агентства The Edgers Роман Тышковский: «Проверки являются частью стандартного процесса найма, особенно на позиции топ-менеджеров. Поэтому службы безопасности постоянно расширяют источники риска для компании, в этом нет ничего странного.

Очевидно, что появление идентифицируемого профиля на OnlyFans может создать дополнительные репутационные риски, которые сейчас никому не нужны.

При этом мы не видим, что именно сейчас у всех стали проверять соцсети, аккаунты на OnlyFans и других площадках. Чем лучше инструмент у поисковиков, тем лучше инструменты у тех, кто пытается что-то скрыть. Если это какая-то большая госкомпания с очень жесткой вертикалью власти, то такие факты могут грозить санкциями вплоть до увольнения одним днем. Если это какая-то более бизнесовая организация с независимыми командами внутри или достаточно свободной корпоративной культурой, там могут вообще этим не интересоваться, пока это не выльется на тот уровень, когда нельзя будет не реагировать.

О чем и зачем кандидаты врут в резюме

Мы знаем истории, когда людей увольняли за посты, за репосты, но это скорее исключения. С другой стороны, мы также понимаем, что за последнее время самоцензура у людей тоже увеличилась. То есть человек, занимающий серьезную позицию внутри организации, гораздо аккуратнее сейчас относится к тому, что он пишет, какое мнение высказывает».

Например, летом 2018-го пиар-директор Leroy Merlin уволилась после скандала с постом в соцсетях. Она опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что в «Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». А россиян назвала «ваткой». Когда информация не подтвердилась, девушка удалила пост, но руководство Leroy Merlin решило отстранить ее от должности. Увольняют и за менее серьезные проступки. Так, в начале января Burger King расстался с SMM-менеджером, который в новогоднюю ночь поздравил в соцсетях конкурента — «Вкусно и точка».

Екатерина Вихарева

