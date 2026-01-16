OnlyFans или должность

Кадровики и службы безопасности начали проверять топ-менеджеров на наличие аккаунтов на OnlyFans. Это стало частью стандартной процедуры по выявлению юридических и репутационных рисков для компании. Одним из последних стал скандал в США: там просят уволить офицера полиции за публикацию на платформе откровенных фото.

Впрочем, компроматом может стать не только аккаунт человека с контентом 18+, но и сам факт наличия идентифицируемого профиля на платформе, отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «В настоящее время очень остро встал вопрос о лояльности со стороны как обычных сотрудников, так и топ-менеджеров. Поэтому сегодня службы безопасности, аналитики, различные разработчики программных продуктов концентрируются на том, чтобы выявлять скрытые риски, которые могут описать те или иные признаки нелояльности по отношению к компании, государству или наличие связей с конкурентами.

Это делается, чтобы минимизировать риски, связанные с этими персонами. В этой связи проверяются все социальные аккаунты, которые у них есть, выгружается и анализируется их содержимое, в том числе подписки на группы, реакции на публичные посты. Площадки, такие как OnlyFans и прочие сайты для знакомств, тоже по-своему характеризуют этих людей, в частности, достаточно часто используются для того, чтобы выявлять различные скрытые депривации, в том числе сексуальные».

Впрочем, опрошенные “Ъ FM” кадровики и эксперты по информбезопасности таких нововведений в проверке кандидатов и сотрудников не наблюдают. Более того, не все компании в принципе уделяют внимание риск-менеджменту и после найма сотрудников не перепроверяют на интерес к пикантному контенту. Все зависит от организации, указывает управляющий партнер кадрового агентства The Edgers Роман Тышковский: «Проверки являются частью стандартного процесса найма, особенно на позиции топ-менеджеров. Поэтому службы безопасности постоянно расширяют источники риска для компании, в этом нет ничего странного.

Очевидно, что появление идентифицируемого профиля на OnlyFans может создать дополнительные репутационные риски, которые сейчас никому не нужны.

При этом мы не видим, что именно сейчас у всех стали проверять соцсети, аккаунты на OnlyFans и других площадках. Чем лучше инструмент у поисковиков, тем лучше инструменты у тех, кто пытается что-то скрыть. Если это какая-то большая госкомпания с очень жесткой вертикалью власти, то такие факты могут грозить санкциями вплоть до увольнения одним днем. Если это какая-то более бизнесовая организация с независимыми командами внутри или достаточно свободной корпоративной культурой, там могут вообще этим не интересоваться, пока это не выльется на тот уровень, когда нельзя будет не реагировать.

Мы знаем истории, когда людей увольняли за посты, за репосты, но это скорее исключения. С другой стороны, мы также понимаем, что за последнее время самоцензура у людей тоже увеличилась. То есть человек, занимающий серьезную позицию внутри организации, гораздо аккуратнее сейчас относится к тому, что он пишет, какое мнение высказывает».

Например, летом 2018-го пиар-директор Leroy Merlin уволилась после скандала с постом в соцсетях. Она опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что в «Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». А россиян назвала «ваткой». Когда информация не подтвердилась, девушка удалила пост, но руководство Leroy Merlin решило отстранить ее от должности. Увольняют и за менее серьезные проступки. Так, в начале января Burger King расстался с SMM-менеджером, который в новогоднюю ночь поздравил в соцсетях конкурента — «Вкусно и точка».

