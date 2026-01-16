Сотрудника «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака подозревают в финансировании ВСУ

Сотрудника АО «Атомстройэкспорт» Михаила Щербака подозревают в финансировании ВСУ. В отношении него проводятся следственные действия, сообщили ТАСС в госкорпорации «Росатом» 16 января 2026 года.

Там добавили, что органам следствия оказывают необходимое содействие.

Силовые структуры официально пока о задержании Михаила Щербака не сообщали.

Господин Щербак перешел в структуры Росатома в 2007 году, ранее был заместителем главы администрации закрытого города Сарова в Нижегородской области.