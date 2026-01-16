Головная структура «Вымпелкома» трижды за год сменила гендиректоров

В головной структуре оператора связи «Вымпелком» трижды за 2025 год произошла смена гендиректора, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Вместо Сергея Эмдина гендиректором «Коперник-Инвест 3» 23 декабря стала Юлия Лахмоткина, которая в открытых источниках указана как директор по активам «Альфа-групп».

Согласно финотчетности ПАО «Вымпелком» за первое полугодие 2025 года, 100% компании принадлежит АО «Коперник-Инвест 3». В пояснительных записках к бухотчетностям за 2024 год «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2» указано, что ПАО «Вымпелком» является связанной стороной этих компаний, а их контрольные пакеты принадлежали Александру Торбахову.

В мае 2025 года во всех трех «Коперниках» поменялся гендиректор с Александра Торбахова на Леонида Афендикова, который ранее был старшим директором акционерного офиса «Альфа-групп». В июле РБК писал, что Александр Торбахов больше не является бенефициаром и главой совета директоров «Вымпелкома», а его доля в «Коперник-Инвест 3» была перераспределена среди других совладельцев. В сентябре гендиректором всех «Коперников» стал экс-гендиректор T2 (бывший Tele2) Сергей Эмдин.

Кроме того, вместо Сергея Эмдина гендиректором «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2» 22 декабря 2025 года стал Сергей Анохин, который также является гендиректором «Вымпелкома».

В интервью “Ъ” в декабре 2025 года господин Анохин говорил, что он, как операционный менеджер «Вымпелкома», не вовлечен в процессы смены руководства головной структуры компании, а смена топ-менеджмента не влияет на ее операционную деятельность и стратегию.

Алексей Жабин