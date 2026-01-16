В Екатеринбурге осудили водителя трамвая, из-за которой пассажир лишился ноги

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю трамвая, которая совершила наезд на пожилого пассажира упавшего на рельсы в сентябре 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. В результате ДТП мужчина 1940-го года рождения лишился ноги. Водитель признана виновной по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел на остановке «Верх-Исетский рынок». Водитель двухвагонного трамвая следовавшего по маршруту №19, не убедилась, что все пассажиры покинули вагон, и закрыла двери, зажав выходившего мужчину. Он упал на рельсы и попал под колеса второго вагона.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд обязал ЕМУП «Гортранс» выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Полина Бабинцева