Трамвай переехал упавшего на рельсы пассажира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель трамвая №19 не заметила выходящего из салона мужчину 1940-го года рождения и начала движение транспорта, после чего пассажир упал на рельсы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. В Госавтоинспекции добавили, что ДТП произошло на остановке около ул. Халтурина 37,а . «Произошло падение пассажира на рельсы с последующим наездом на него, с травмой ноги доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи»,— пояснили в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Telegram-канал ГИБДД по Екатеринбургу

По данным близкого к администрации города Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в результате ДТП у пассажира произошла «ампутация правой ноги». «Мужчина экстренно доставлен в городскую клиническую больницу №24», — подчеркнули в сообщении.

Автоинспекторы установили, что водитель получила права на управление трамваем 12 лет назад. «На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев