«Не взятка, но подарок»

Нобелевский комитет раскритиковал решение одного из лидеров венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо передать Дональду Трампу медаль, которую она получила после того, как была признана лауреатом премии мира. Тем не менее президент США подарок с благодарностью принял. Между тем конкретные результаты почти двухчасовых переговоров в Вашингтоне доподлинно не известны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Мачадо сможет возглавить Венесуэлу.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо по прибытии в Белый дом передала его нынешнему хозяину Нобелевскую медаль. Это было очень красивое действо с присущей латиноамериканцам эмоциональностью. Гостья рассказала журналистам трогательную историю, как 200 лет тому назад француз Жильбер Лафайет, воевавший с британскими колонизаторами за свободу Америки, вручил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона. И вот теперь пришло время для подобающего ответа. 47-й президент Соединенных Штатов чужую награду с благодарностью принял и назвал госпожу Мачадо «замечательной женщиной». Их беседа в сердце свободной Америки продолжалась примерно два часа. В свою очередь, Нобелевский комитет, естественно, возмутился, мол, лауреат останется прежним и ничего здесь изменить нельзя. Впрочем, это мало кого волнует, когда речь идет о власти. Проблема в том, что у Вашингтона свой взгляд на государственное устройство Венесуэлы.

Мария Корина Мачадо, безусловно, прекрасный человек и опытный политик, но Дональду Трампу нужен контроль над страной, а не торжество демократических принципов и международного права. Это то, что принято называть реальной политикой, когда цель оправдывает средства.

Но вот так получается, что героическая венесуэльская оппозиция, что более 20 лет боролась с тоталитаризмом, также не очень тяготится принципами. Отсылка к Лафайету, конечно, прекрасна, но выглядит это все как попытка, скажем прямо, задобрить лично президента США и решить вопрос, так сказать, приватно. Нет, это, конечно, не взятка, но подарок. Понятно, что подобное не очень соответствует ни демократическим принципам, ни международному праву. Кроме того, это очень напоминает получение вассалом у господина ярлыка на княжение с уплатой дани. Собственно, дань и так уже поступает в виде венесуэльской нефти. Иными словами, в XXI веке мы вновь окунаемся в Средневековье. Причем есть серьезные основания предполагать, что история пойдет по спирали. Сначала приходит один господин, потом народные массы поднимаются против него, свергают, добиваются независимости, но затем лидеры сопротивления становятся новыми властителями. Причем, как показывает практика, гораздо худшими, чем проклятые колонизаторы. Но, видно, ничего не поделаешь. Против природы, как говорится, не попрешь, если международное право превратилось в фикцию, а левые «освободители» стали еще худшими тоталитарными эксплуататорами.

Но на самом деле демократия не проиграла. По идее, в Венесуэле должны пройти свободные выборы, на которых победит тот кандидат, которого изберет народ, а не американский лидер. Посмотрите, что произошло в Нью-Йорке. Можно сказать, что там выиграл отнюдь на трампист. Да, он, возможно, намного хуже, но тем не менее господин президент не может в таких условиях чувствовать себя властелином всего мира, если у него под носом происходит такое. Но вернемся в Венесуэлу. Поможет ли госпоже Мачадо ее красивый поступок? Скорее всего, нет. В этом и цинизм ситуации: если ты принципиален, так иди до конца, в противном случае неминуем проигрыш. И относится это не только к Латинской Америке. К слову, в 1943 году норвежский писатель Кнут Гамсун передал свою золотую Нобелевскую медаль Йозефу Геббельсу. Так кажется, что в Белом доме были не в курсе этой истории.

Дмитрий Дризе