«Зенит» сыграет в Катаре два товарищеских матча с клубом «Шанхай Порт»

Во время тренировочных сборов футбольный клуб «Зенит» сыграет с китайским клубом «Шанхай Порт» два товарищеских матча в Катаре. Первая игра состоится 22 января, сообщили в пресс-службе команды.

В рамках первой встречи 22 января в 17:30 «Зенит» и «Шанхай Порт» сыграют три тайма, продолжительность каждого составит 30 минут. Вторая игра запланирована на 26 января 11:00. Команды проведут на поле три тайма, каждый по 45 минут.

Футболисты «Зенита» вернулись из отпуска и собрались в Дохе, где начнут подготовку ко второй части сезона. Бразильский полузащитник Вендел не прибыл на первый сбор команды.

Татьяна Титаева