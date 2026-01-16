Штраф лучше тренировок

Игроки «Зенита» вышли из отпуска и собрались в Дохе, где начнут подготовку ко второй части сезона. Среди прибывших в столицу Катара нет бразильского полузащитника Вендела: он традиционно опаздывает на работу. Также отсутствует колумбийский форвард Матео Кассьерра, которого, возможно, продадут в другой клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вернется ли вовремя из отпуска Вендел — это была одна из главных загадок межсезонья. Наряду с тем, кто из новичков пополнит команду, кого отдадут в другие клубы. Эти вопросы — возвращение Вендела и трансферная политика — связаны теснее, чем может показаться.

Минувшим летом бразилец вернулся с каникул позже других игроков на месяц — аккурат к старту «Зенита» в новом сезоне. Тогда это можно было понять: Вендела собирались продать в «Ботафого». Он и сам не прочь был вернуться на родину. Но клуб из Бразилии не нашел средств на покупку полузащитника «Зенита», Вендел вернулся и закрыл на поле позицию, на которую тренеры планировали ставить Жерсона, другого бразильца, купленного у «Фламенго» за €25 млн. В итоге Жерсон вообще не нашел себя в «Зените», и его после трудных переговоров продали этой зимой в бразильский «Крузейро». Одни говорят, что за 27 млн, другие — что за 10 (мол, больших денег у бразильского клуба не может быть в принципе, а 27 млн придумали для того, чтобы придать сделке приличный для «Зенита» вид). А Вендел отделался за летнее опоздание крупным штрафом от «Зенита». А еще тем, что клуб заключил с ним новый контракт — до окончания сезона 2028/29. Видимо, решили «привязать» к себе игрока, который все время опаздывает (это была уже не первая задержка Вендела). К тому же будет возможность дать ему российское гражданство в условиях приближающегося ужесточения лимита на легионеров (Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года).

Ну, футболист, видимо, понял, что денег у него много и он может делать в «Зените», что хочет. И продлил себе отпуск в Бразилии снова. Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, сказал, что Вендел приедет на сборы «в своем режиме»: мы его, дескать, ждем в ближайшее время, он готов платить за опоздания, нежели начинать подготовку к сезону в одно время с партнерами. Интересно было бы узнать размер штрафа, которому подвергается Вендел за свои проделки. Хотя бы — во сколько обходится ему каждый день «простоя», чтобы понять, какие удовольствия могут позволить себе в этой жизни ведущие игроки «Зенита». И не завидуют ли им в этом плане остальные.

Также кроме Вендела на первый сбор «Зенита» не прибыл форвард Матео Кассьерра. Но у него — уважительная причина. Колумбиец имеет предложение от бразильского «Атлетико Минейро» (там играет бразилец Халк, бывший форвард «Зенита»), и если оно устроит руководителей петербургского клуба, то Кассьерру продадут. Тем более что попытки трудоустроить его в другой клуб уже предпринимались. В этом случае, правда, возникает вопрос, кто будет играть у «Зенита» в атаке и забивать голы. Лусиано в начале этого года был обменян в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева. И сейчас у «Зенита» из номинальных форвардов остался только Александр Соболев, результативность которого не устраивает ни тренеров команды, ни болельщиков (пять голов в 23 матчах за «Зенит» этого сезона).

С другой стороны, на деньги, вырученные от продажи игроков, клуб может купить несколько новых футболистов. И одна сделка уже близка к завершению: состав «Зенита», как сообщают инсайдеры, вот-вот пополнит полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Джон Джон. Он, правда, не чистый форвард, а центральный полузащитник, умеющий вести игру и придумывать комбинации. Такой игрок «Зениту» тоже нужен. Особенно учитывая то, что неизвестно, когда вернется из отпуска Вендел, а Жерсон, еще один игрок, рассматривавшийся на эту роль, продан.

«Зенит» пробудет в Катаре менее двух недель и сыграет во время сбора два товарищеских матча. Но в целом тренировки будут направлены на то, чтобы игроки набрали физические кондиции и подготовили себя к суровым испытаниям в условиях российского футбола. Возобновят сезон петербуржцы матчами с калининградской «Балтикой» 27 февраля в РПЛ и 3 марта в четвертьфинале Кубка России. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на очко.

Кирилл Легков