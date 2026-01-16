Рынок триллионных инвестиций

Чистые привлечения в розничные ПИФы в 2025 году составили 1,1 трлн руб., рекордный объем за всю историю рынка коллективных инвестиций. Не подвел управляющих и декабрь прошлого года, на который пришелся второй по величине месячный объем чистого привлечения (193 млрд руб.). На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России в минувшем году трансформировались предпочтения инвесторов, которые больше средств вкладывали в фонды облигаций. Фонды денежного рынка хотя и стали менее популярными, но сохранили высокую привлекательность как альтернатива менее доходным накопительным счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в 2025 году чистый приток средств в розничные паевые фонды достиг 1,1 трлн руб., превысив рекордный результат прошлого года в полтора раза. Непрерывный приток в ПИФы продолжается третий год подряд, и за это время управляющим удалось привлечь свыше 2 трлн руб. В декабре минувшего года розничные ПИФы привлекли около 193 млрд руб., что на 41 млрд руб. выше результата ноября и второй по величине результат за все время существования рынка коллективных инвестиций. Больший объем средств за один месяц удавалось привлечь лишь в декабре 2024 года (более 235 млрд руб.).

Участники рынка связывают высокий интерес частных инвесторов к инструментам коллективного инвестирования с корректировкой денежно-кредитной политики Банка России, которая привела к снижению ставок по депозитам. С начала июня банк пять раз снижал ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16%. Банки стали корректировать доходность по депозитам заранее, в результате за год средняя максимальная ставка крупнейших банков опустилась на 6,4 п. п., до 15,3% годовых. «Две трети всех притоков в ПИФы — это деньги с депозитов, около 8% дали перетоки из других инвестиционных продуктов, остальные 26% — это новые деньги»,— оценивает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

Спустя четыре года локомотивом привлечений стали фонды облигаций. По итогам декабря чистые привлечения в них составили почти 85 млрд руб., за весь год — 524 млрд руб.

Этому способствовал стремительный рост котировок облигаций в начале года, основанный на ожиданиях начала цикла снижения ключевой ставки. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, по итогам года в топ-20 лучших фондов вошли 16 облигационных ПИФов, которые принесли пайщикам доход в размере 26–44%.

Вместе с тем снижение ключевой ставки привело к уменьшению доходности инструментов денежного рынка. За прошлый год ставка RUSFAR опустилась на 4,6 п. п., до 15,8% годовых. Это привело к снижению спроса на фонды денежного рынка, хотя они остались в числе самых популярных инвестиционных решений. За 2025 год чистые привлечения в них превысили 457 млрд руб., на 320 млрд руб. меньше рекордного показателя 2024 года. «Такие фонды обеспечивают доходность, близкую к ключевой ставке, что делает их привлекательной альтернативой накопительным счетам и краткосрочным банковским вкладам»,— отмечает портфельный управляющий УК «ВИМ Инвестиции» Олег Цецегов. По его словам, эти ПИФы используются для управления краткосрочной ликвидностью, так как средства можно разместить с ежедневной капитализацией и вывести без потери накопленного дохода в любой момент.

В минувшем году лишь одна из крупнейших категорий ПИФов теряла клиентов — это фонды акций, чистые оттоки из которых превысили 38 млрд руб.

По словам руководителя дирекции по работе с акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина, основным драйвером привлечения или оттоков из ПИФов обычно являются предшествующие общерыночные результаты, поэтому после слабого роста акций в 2024 году пайщики предпочитали сокращать позиции в 2025 году. Тем более что индекс Московской биржи по итогам года опустился на 4%.

Дальнейшая ситуация на рынке, а также инвестиционные предпочтения россиян будут зависеть от шагов Банка России по снижению ставки. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году может составить 13–15%, что допускает ее снижение до 12% к концу года. При этом главными бенефициарами привлечений останутся фонды облигаций. По мнению Андрея Русецкого, в первой половине года наиболее актуальными будут фонды смешанного типа, нацеленные на продукты денежного рынка и короткие облигации, а также фонды долгового рынка.

Во второй половине года, при условии, что регулятор ускорит темпы снижения ключевой ставки, может вырасти спрос и на фонды акций. По мнению Эдуарда Харина, ускорение в понижении ставки возможно в случае снижения геополитических рисков, причем позитивный фон должен быть долгосрочным и устойчивым. «Постепенное снижение ключевой ставки будет давить на доходность фондов денежного рынка и облигационных фондов, тогда как акции выйдут на первый план, показывая более высокую доходность»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев