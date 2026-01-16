«Альта» вложила 500 млн в строительство складского комплекса в Воронеже

Местное ООО «Альта» вложило 500 млн руб. в строительство складского комплекса на улице Брусилова в Воронеже, сообщил совладелец компании Алексей Павлов на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Работы начались в конце 2024 года и, по словам господина Павлова, завершились через десять месяцев. С вводом в эксплуатацию общая площадь складских помещений «Альты» достигла 50 тыс. кв. м — до этого поблизости уже были построены две очереди комплекса, первая из них — в 2019 году.

По данным Rusprofile, ООО «Альта» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже для оптовой торговли соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Алексей и Татьяна Павловы, гендиректор — Дмитрий Маршаков. В 2024 году выручка компании составила 1,3 млрд руб. (1,7 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 7,5 млн руб. (4,4 млн руб.).

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь