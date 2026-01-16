Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Сегодня днем в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели просят по возможности не выходить из дома и отойти от окон. Телефон экстренных служб: 112.

В Пензенской области также ограничили интернет. В Пензе работает городская сеть бесплатного Wi-Fi Penza_Free. На днях новые точки появились на остановках общественного транспорта — от площади Ленина до памятника Первопоселенцу. Ранее появились четыре точки на Юбилейной площади, до 1 февраля запустят на остановке «Центральный рынок».

Ранее об опасности БПЛА предупредили в Волгоградской области. В Саратовской объявили «Угрозу атаки БПЛА». В указанных регионах на момент публикации отменили упомянутые режимы.

Дарья Васенина