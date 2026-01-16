Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области

Днем 16 января МЧС Волгоградской области сообщило о введении в регионе режима «Беспилотная опасность». Такая мера означает, что дроны ВСУ направляются или уже зафиксированы в соседних регионах.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей региона просят быть осторожными. Волгоградцам рекомендуют не выходить на улицу и не подходить к окнам. Телефон экстренных служб: 112.

Напомним, также беспилотную опасность объявили в Пензенской области. В Саратовской области ввели режим «Угроза атаки БПЛА». Это значит, что дроны зафиксировали в границах региона.

Дарья Васенина