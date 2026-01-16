Минюст внес проекты «Люди Байкала» и TV2 Media в реестр иноагентов

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. 16 января ведомство внесло в реестр иноагенов проект «Люди Байкала» (Иркутская область) и медиапроект TV2 Media (Томская область).

По данным Минюста РФ, TV2 Media (признан иноагентом) «принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Аналогичные нарушения, по мнению министерства, были допущены проектом «Люди Байкала» (признан иноагентом). Кроме того, медиа из Иркутской области распространяло «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ», а также «выступало против специальной военной операции на Украине», говорится в решении ведомства.

В реестр иноагентов в том числе были внесены пять граждан — политолог Аркадий Дубнов, американист Иван Курилла, активистка Ольга Курносова, экономист Максим Миронов и правозащитник Алексей Табалов.

Александра Стрелкова