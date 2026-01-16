На Ставрополье в 2025 году расселили 549 граждан из аварийного жилья

Прокуратура Ставропольского края в 2025 году обеспечила переселение 549 жителей из 10 ветхих многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С конца 60-х годов прошлого века в регионе расселили уже 260 ветхих многоквартирных зданий. Прокуроры осуществляют надзорное сопровождение программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации права на жилище, гарантированного статьей 40 Конституции России.

В 2025 году в эксплуатацию ввели три жилых комплекса в Минераловодском округе и Пятигорске в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни». This позволило переселить 359 граждан из 9 аварийных зданий.

Для обеспечения безопасности по результатам принятых прокурорами мер в текущем году снесли 14 уже освобожденных ветхих домов.

Надзорное ведомство контролирует эффективность использования около 700 миллионов рублей бюджетных средств в рамках реализации краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Валентина Любашенко