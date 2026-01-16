Шестиклассница пришла с ножом в школу в Воронеже

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что шестиклассница пришла в школу №19 на улице Добролюбова в Воронеже с ножом. По словам общественницы, девочка хотела напугать одноклассников и вела видеотрансляцию своих действий в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ученица школы № 19 отправилась на уроки, по дороге размахивала ножиком, а в классе угрожала ребятам и все снимала в прямом эфире. На входе положила нож в сумку, рамки не сработали. Напугать одноклассников получилось: они попросили учителей вызвать полицию»,— рассказала госпожа Мизулина.

По словам главы Лиги безопасного интернета, никто не пострадал. Педагоги вызвали в школу мать девочки. Полицейские отвезли их в участок.

«Почему не усилили охрану школ, когда больше недели в местных пабликах распространяются угрозы нападений на школы? Правоохранители об этом знают»,— заключила Екатерина Мизулина.

В городском управлении образования подтвердили визит школьницы на уроки с ножом. По словам чиновников, учащиеся сообщили об этом классному руководителю, а педагог — администрации школы и полицейским. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка»,— добавили в управлении.

На этой неделе суд приговорил 17-летнего курянина к восьми годам лишения свободы за попытку поджечь школу в областном центре. В частности, его признали виновным в покушении на теракт.

Алина Морозова