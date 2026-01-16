Netflix купил эксклюзивные права на показ фильмов Sony

Netflix приобрел эксклюзивные права на показ полнометражных фильмов Sony Pictures Entertainment (SPE), сообщила пресс-служба компании. Так, например, картина «Человек-паук: За пределами вселенной» будет доступна пользователям стриминговой площадки после показов в кинотеатрах.

Лицензионное соглашение компаний Pay-1 предполагает, что после проката фильмов SPE стриминговая площадка Netflix будет первым и эксклюзивным транслятором картин на протяжении 18 месяцев. Сделка заключена на пять лет, с 2027 по 2032 год. По данным пресс-службы Netflix, реализация сделки начнется в конце этого года. Полный глобальный охват стриминговая платформа получит к 2029 году.

Сроки и стоимость новой сделки официально не названы. Источники Bloomberg утверждают, что она рассчитана на период по 2032 год, а сумма составляет около $7 млрд.

В рамках новой сделки Netflix лицензирует отдельные фильмы и сериалы из библиотеки Sony, включая фильмы «Анчартед: На картах не значится», «Все закончится на нас», «Кто угодно, кроме тебя» и «Веном: Последний танец». В 2021 году стриминговая площадка получила права на трансляцию фильмов Sony в США, Германии и странах Юго-Восточной Азии.