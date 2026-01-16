Международные резервы России за неделю сократились до $752,5 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 2 января 2026 года составили $752,5 млрд, сократившись за неделю на $11,4 млрд, или на 1,5%. Об этом сообщается в материале Банка России.

Как уточняется, снижение произошло в основном вследствие отрицательной переоценки активов. Неделей ранее, на 26 декабря, объем международных резервов достигал рекордных $763,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

В их структуру входят средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде, а также другие резервные активы.