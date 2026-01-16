В комитете Госдумы по информполитике подтвердили замедление Telegram

Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за недостаточно быстрой реакции на требования по блокировке незаконного контента. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Замедление прекратится, если мессенджер устранит нарушения, уточнил он. Пользователи Telegram жалуются на медленную загрузку видео, пишет «Москва 24».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«То, что Telegram взаимодействует с правительством — это хорошо, это приветствуется. Но надо выполнять весь комплекс мер»,— сказал господин Свинцов «Национальной службе новостей». По словам депутата, в Telegram есть сеть анонимных каналов, которые «публикуют откровенное вранье и искажение фактов» и пишут «всякую ерунду».

Тематика таких каналов — от финансов до ситуации в зоне СВО. «Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям»,— утверждает Андрей Свинцов.

Роскомнадзор дал мессенджеру время на устранение нарушений. «Понимаю, что не все можно сделать быстро, требуются технологические решения»,— сказал господин Свинцов. Россия должна стать «первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете», заключил депутат.

В августе Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Эти мессенджеры, по мнению ведомства, используются для обмана и вымогательства денег. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорил, что Telegram не заблокируют в России, пока все каналы не перейдут в отечественный мессенджер MAX.