Южная Корея нарастила закупки морепродуктов из России до двухлетнего максимума

Южная Корея в декабре нарастила закупки морепродуктов из России до более чем $50 млн — максимального уровня с 2023 года, следует из данных корейской статистической службы, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

В декабре южнокорейские компании импортировали российские морепродукты на $53,81 млн. В месячном выражении объемы выросли вдвое и обновили максимум с ноября 2023 года, когда закупки составляли $54,9 млн.

Основную часть поставок обеспечили крабы: свежие — на $43,7 млн, замороженные — на $9,9 млн. Кроме того, были ввезены креветки на $259 тыс.

По итогам всего прошлого года совокупный импорт морепродуктов из России увеличился до $424,5 млн против $387,3 млн годом ранее. Это наивысший показатель с 2023 года, когда объем закупок достигал $467,4 млн. Рекордных значений за год достигли и поставки российских моллюсков — $23,6 млн, что также стало максимумом с 2023 года.