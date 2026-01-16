СКФУ расширил сотрудничество с Хэйлунцзянским университетом в Китае

Делегация Северо-Кавказского федерального университета во главе с и.о. проректора по международному сотрудничеству Альбертом Кумуковым посетила Китай и провела переговоры с руководством двух ведущих вузов — Хэйлунцзянского университета науки и технологий в Харбине и Шаньдунского университета в Циндао. Стороны достигли договоренностей о расширении научного и образовательного сотрудничества, включая совместные проекты в искусственном интеллекте, обработке больших данных, инженерии, естественных и гуманитарных науках. И.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова приняла это решение после декабрьского визита китайской делегации в Ставрополь, где гости ознакомились с инфраструктурой университета.

Переговоры в Харбине с ректором Мэн Шанцзю и проректором Чэнь Кайюнем сосредоточились на программах по искусственному интеллекту, автоматизации технологических процессов и электротехнике для бакалавров и магистров. Китайские коллеги проявили интерес к академическому обмену, стажировкам преподавателей, повышению квалификации и совместным конференциям. Альберт Кумуков отметил, что стороны разработают дорожную карту и перейдут к подписанию соглашений.

В Циндао делегация СКФУ встретилась с секретарем партийного комитета Ли Зайяном и директором института политологии Ма Бэном. Обсудили обмен студентами и преподавателями, совместные конференции, а также сотрудничество Института естественных наук и Института политологии Шаньдунского университета. Гости из Ставрополя посетили лабораторию микробиологических технологий — лидера Китая в биотехнологиях. Шаньдунский университет, один из старейших в КНР, входит в мировые рейтинги и лидирует в 10 дисциплинах: от философии до медицины и менеджмента.

СКФУ выстраивает системную работу с Китаем для академического диалога между Россией и КНР. В планах — совместное учреждение с двойными дипломами, что повысит мобильность выпускников. Это продолжение тренда: в декабре 2025 года СКФУ договорился с Хэйлунцзянским вузом о проектах в биотехнологиях, ИИ и электроэнергетике после визита китайцев в Ставрополь. Тогда министр образования провинции Хэйлунцзян Ван Шаосун подключился по видео.

Около 60 тыс. китайских студентов учатся в российских вузах, 20 тыс. россиян — в китайских. СКФУ, лицензированный Минобразования КНР, наращивает партнерства: ранее с Аньхойским технологическим университетом заключили соглашения по биотехнологиям, ИИ и строительству, включая двойные дипломы.

Станислав Маслаков