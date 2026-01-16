На Северном Кавказе спрос на энергоэффективные технологии вырос на 33,4%

В Северо-Кавказском федеральном округе на 33,4% вырос спрос на энергоэффективные технологии вырос. Об этом сообщили «Эксперт Юг» со ссылкой на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее востребованными оказались датчики движения. Спрос увеличился на 51,4%. Спрос на приточно-вытяжные вентиляционные установки вырос на 22,5%, на системы оборотного водоснабжения — на 16,6%. Аналитики также зафиксировали рост закупок энергоэффективных осветительных приборов на 5,9% и приборов учета ресурсов — на 4,5%.

Основными заказчиками стали владельцы коммерческой недвижимости, производственные компании и агропредприятия.

Мария Хоперская