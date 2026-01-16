Астраханскую сетевязальную фабрику выставили на продажу за 350 млн рублей

В Астрахани выставили на продажу сетевязальную фабрику, работающую с 1912 года. Цена лота — 350 млн руб. Предприятие располагается на ул. Красной Набережной и имеет площадь почти 2,45 га. Объявление опубликовали на популярном сайте по продаже недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханская сетевязальная фабрика работает с 1912 года

Фото: ЦИАН Астраханская сетевязальная фабрика работает с 1912 года

Фото: ЦИАН

В описании лота указано, что фабрика действующая, при этом площадь «идеально подойдет для строительства жилого комплекса». Два гектара находятся в собственности, остальная площадь — арендуемая. В лот входит двухкомнатная квартира, имеющая статус гостиницы.

На территории фабрики имеется подстанция мощностью 2*630 кВА с тремя кабельными вводами, газопровод среднего давления, котельная, насосная, водопровод, ливневая канализация, телефон на 10 номеров, автоматическая система ночного освещения, два поста охраны и система видеонаблюдения. По периметру фабрика огорожена кирпичным и бетонным забором, со стороны реки Кутум забор установлен на сваях.

Владелец утверждает, что Астраханская сетевязальная фабрика — единственное предприятие такого рода на юге России. Фабрика поставляет сети и снасти не только астраханским рыбопромышленникам, но и в страны ближнего зарубежья.

АО «Астраханская Сетевязальная Фабрика» зарегистрировано в 1993 году и специализируется на производстве канатов, веревок, шпагата и сетей. Генеральный директор Ефим Бычков возглавляет компанию с июля 2022 года. Уставный капитал составляет 1,1 млн руб. Выручка компании в 2024 году достигла 135,7 млн рублей, увеличившись на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла на 31,7% до 19,4 млн рублей.

Марина Окорокова