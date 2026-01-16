Экономическая преступность в составе ОПГ кратно выросла в Нижегородской области

Число экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ), за 2025 год выросло в Нижегородской области в 6,1 раза по сравнению с 2024 годом. Задокументировано 239 таких преступлений, говорится в статистике регионального ГУ МВД.

Всего за 2025 год пресечено 797 посягательств в составе ОПГ (рост в 2,2 раза). 405 из них было связано с незаконным оборотом наркотиков (рост на 63,3%). К ответственности привлечено 264 участника организованных групп (рост на 28,8%).

Общее количество преступлений экономической направленности выросло на 29,7%, до 1,88 тыс. Расследовано 1,33 тыс. дел, к ответственности привлечено 726 человек.

Коррупционных преступлений выявлено 444 — на 11,6% больше, деяний против интересов госвласти — 409 (рост на 2,5%).

Также зафиксировано 268 фактов взяточничества (на 2,5% меньше). В том числе 77 фактов получения взяток (рост на 24,2%) и 90 — дачи взятки (минус 1,1%).

Общий массив зарегистрированных в Нижегородской области преступлений уменьшился на 2,4%, до 32,73 тыс. Количество убийств сократилось на 2,9% (до 168), изнасилований — на 29,2% (до 51). 56,5% всех посягательств составили имущественные преступления: их количество уменьшилось на 2,1%, до 18,5 тыс. Вместе с тем на 23,7% (до 120) выросло число хищений из транспорта, на 1,9% (до 8,27 тыс.) — мошенничеств.

Галина Шамберина