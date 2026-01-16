Белоусову доложили о полном контроле российских войск над Купянском

Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, что Купянск полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»,— спросил командующего министр на совещании в пункте управления группировки «Запад». Господин Кузовлев заявил, что все районы города находятся под контролем ВС РФ, а предпринимаемые попытки ВСУ прорваться в город остаются безуспешными.

Сергей Кузовлев доложил также, что подразделения группировки продолжают наступать на всех направлениях, находящихся в зоне ее ответственности. Общий фронт превышает 320 км. По словам командующего, сейчас войска «Запада» ведут бои в 10 населенных пунктах. За декабрь общая площадь занятой группировкой территории составила более 155 кв. км.

Президент России Владимир Путин на прямой линии в декабре поделился, что ему рассказали о публикации видеозаписи, на которой украинский президент Владимир Зеленский позирует на фоне стелы на въезде в Купянск. Глава российского государства назвал украинца «талантливым артистом» и добавил, что монумент с ролика находится примерно в 1 км от города. «Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом»,— сказал тогда Владимир Путин.

О взятии Купянска российскому президенту 20 ноября доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Позднее военачальник сообщал о попытках ВСУ имитировать присутствие в городе.

Степан Мельчаков