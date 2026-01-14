Венчуру добавили интеллекта

В 2025 году после двухлетнего спада мировое венчурное финансирование оживилось — его объем вырос сразу на 47%, до $469 млрд, отмечается в отчете международной аналитической компании CB Insights. Сделки при этом становятся более крупными — при росте общего объема их число сократилось на 17%. Восстановление рынка обеспечили стартапы в сфере искусственного интеллекта (ИИ) — вложения в них составили почти половину всего объема глобального венчура. Аналитики предупреждают инвесторов, что их надежды на быстрое обогащение через такие инвестиции могут привести к образованию пузыря в секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Объем привлеченных инвестиций в стартапы в мире в 2025 году составил $469,3 млрд, увеличившись к 2024 году сразу на 47%. Это самый высокий показатель с 2022 года ($476,3 млрд), следует из данных CB Insights. При этом инвесторы стали чаще вкладывать большие суммы в меньшее количество компаний: в прошлом году состоялось 29,5 тыс. венчурных сделок, и это на 17% меньше, чем было в 2024 году. Более двух третей венчурного капитала (70%) привлекли стартапы из США — $327,8 млрд (плюс 66%). Азиатские компании получили $53 млрд (7%), стартапы в Европе — $67,9 млрд (18%).

Оживление рынка после двухлетнего спада произошло благодаря инвестициям в стартапы в сфере ИИ — на них пришлось 48% всего финансирования ($225,8 млрд) при 6,9 тыс. сделок.

Такая сумма стала рекордной (учет в этом секторе ведется с 2021 года). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился вдвое. При этом половина вложений ($111 млрд) пришлась на шесть крупных сделок. OpenAI привлекла $41 млрд, Anthropic — $32,5 млрд, Scale — $14,8 млрд, xAI — $12,8 млрд, Databricks — $5 млрд (все эти компании — разработчики базовых моделей и приложений). Кроме того, компания Aligned, занимающаяся созданием центров обработки данных для ИИ, получила от инвесторов $5 млрд.

Аналитики отмечают, что сейчас венчурные вложения поддерживаются надутыми ожиданиями инвесторов от ИИ. «Рост венчурного капитала сейчас почти полностью зависит от небольшой группы ИИ-стартапов»,— подчеркивается в обзоре. Делая ставку на эту технологию, инвесторы ищут способы быстрого заработка, при этом остальные направления теряют для них привлекательность. Если она сыграет, это определит будущее венчура на следующее десятилетие, полагают в CB Insights. При этом ставка на ИИ несет риски, предупреждают аналитики. Речь о технических ограничениях базовых моделей этой технологии, о высоких затратах на вычислительные мощности и о возможных нормативных ограничениях.

Впрочем, рекордные показатели вложений демонстрируют не только ИИ-стартапы, но и сектор робототехники.

В 2025 году инвесторы вложили в него $40,7 млрд (рост на 74%). Речь идет о производстве человекоподобных роботов, беспилотных автомобилей, дронов, базовых моделей роботов и вспомогательного оборудования. Но и здесь движущей силой роста является так называемый физический ИИ (позволяет приблизить восприятие роботов к человеческому). По количеству сделок лидерство принадлежит сектору промышленных человекоподобных роботов (80 сделок), однако и здесь есть риск образования пузыря, предупреждают аналитики.

Венера Петрова