В якобы заминированных учреждениях Удмуртии не нашли взрывчатых устройств

Ни в одном из образовательных учреждений Удмуртии, на электронные почты которых сегодня утром пришли письма о минировании, не обнаружили взрывчатых устройств. Об этом в Telegram написал председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

«На 17:00 оперативными службами завершена проверка образовательных учреждений <...> Экстренных и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано»,— написал он.

Напомним, образовательные учреждения городов Ижевска, Воткинска и Сарапула, села Дебесы и поселка Игра сегодня утром получили около 20 писем о заложенных в них взрывных устройствах. В частности, были якобы заминированы Ижевский машиностроительный техникум и Ижевский филиал Всероссийского государственного института юстиции. Сообщения приходили в период с 08:12 до 12:28. На местах по регламенту работали оперативные и экстренные службы.