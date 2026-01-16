Образовательные учреждения Удмуртии получили 20 сообщений о минировании

Сегодня утром образовательные учреждения Удмуртии получили 20 сообщений по электронной почте о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Письма поступили с 08:12 до 12:28. Речь идет об учреждениях в городах Ижевске, Воткинске, Сарапуле, селе Дебесы и поселке Игре. «Оперативные и экстренные службы работают в соответствии с установленными регламентами. Экстренных и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано»,— написал господин Шуткин.

Он призвал не размещать в соцсетях информацию о минированиях, чтобы не допускать паники, а также попросил сохранять спокойствие и действовать по требованиям должностных лиц.

Ранее в соцсетях расходились сообщения о минировании Ижевского института (филиала) Всероссийского государственного института юстиции, а также Ижевского машиностроительного техникума.