Hurriyet: один из организаторов убийства посла РФ Карлова скрывается в Канаде

Один из организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году Джемал Караата сменил имя на Салих Ада. По данными источника турецкого телеканала Hurriyet в спецслужбах, сейчас мужчина скрывается в Канаде. Об этом также сообщил CNN Turk.

По данным телеканалов, Джемал Караата входит в организацию фетхуллахистов, которую в Турции называют «Фетхуллахистская террористическая организация» (FET). Ее членов считают причастными к попытке переворота в Турции в июле 2016 года. CNN Turk называет Караату «одной из ключевых фигур в подпольной структуре» и использовал псевдонимы Садык и Явуз.

Источник Hurriyet утверждает, что сейчас Салих Ада работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services и специализируется на лечении тревожных расстройств, депрессии и проблем с управлением гневом. CNN Turk называет причиной смены имени страх «быть похищенным Россией». Из-за этого он якобы периодически контактирует с силами безопасности Канады.

Посла России Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». В дипломата выстрелил из пистолета бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали на месте сотрудники службы безопасности. По делу об убийстве господина Карлова в 2021 году к пожизненному сроку приговорили пять человек, еще восемь получили от 5 до 15 лет лишения свободы.В 2023 году сообщалось о задержании нового фигуранта дела.

Никита Черненко