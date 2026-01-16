В Воронежской области дворники возглавили рейтинг дефицита кадров

В декабре 2025 года операторы производственных линий и дворники стали самыми дефицитными специалистами на рынке труда Воронежской области. На одну вакансию по этим профессиям приходилось в среднем 0,8 резюме. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru (ранее HeadHunter).

В первую пятерку наиболее дефицитных профессий также вошли повара и пекари (одно резюме на вакансию), врачи (1,6) и электромонтажники (2,1). В hh.ru отметили, что «нормальным» считается уровень конкуренции от четырех до восьми резюме на вакансию, тогда как показатели ниже четырех указывают на дефицит кадров, а ниже двух — на выраженный кадровый голод.

Среди отраслей наиболее острая нехватка персонала в начале 2026 года зафиксирована в розничной торговле, где на одну вакансию приходится 2,7 резюме, а также в сфере здравоохранения — 3,3 резюме на вакансию.

В топ дефицитных специальностей в регионе по итогам декабря также вошли продавцы-консультанты и кассиры, инженеры пусконаладочных работ, товароведы, автослесари и автомеханики, зоотехники, уборщики, маляры и штукатуры, мерчандайзеры, агенты по недвижимости, слесари и сантехники, токари и фрезеровщики, курьеры и фармацевты-провизоры.

По словам директора филиала hh.ru Марины Качановой, в Воронежской области спрос преимущественно сосредоточен на рабочих и технических специальностях, а также профессиях розницы и медицины. Она отмечает, что в текущих условиях прикладные профессии демонстрируют устойчивый рост востребованности и доходов, а квалифицированные рабочие становятся одним из ключевых ресурсов экономики.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», медианная предлагаемая в вакансиях зарплата в Воронежской области в ноябре 2025 года достигла 74,8 тыс. руб., что на 20% выше аналогичного показателя годичной давности. В ноябре 2024-го она составляла 62,2 тыс. руб.

Сергей Калашников