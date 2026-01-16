Fox News сообщил о скорой переброске дополнительных сил ВС США к Ирану

В ближайшие дни и недели на Ближнем Востоке ожидается приток воздушных, сухопутных и морских американских военных сил. Это нужно, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу варианты военных действий, если он решит нанести удар по Ирану, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников телеканала, в сторону Ближнего Востока уже направляется один из американских авианосцев. Транзит авианосца займет не менее недели. Собеседники телеканала также заявили, что для усиления защиты американских баз и Израиля в регион также направят системы противоракетной обороны.

Как утверждает один из источников Fox News, американские военные планировщики готовят несколько вариантов в зависимости от дальнейших действий иранского правительства. По его словам, если господин Трамп предпримет военные действия, то «это будет что-то более наступательное».

Американские официальные лица подтвердили Fox News, что на данный момент в регионе Центрального командования США дислоцировано около 30 тыс. военнослужащих. По их словам, авианосцы США на данный момент находятся в других местах. USS George Washington — в Японии, USS Abraham Lincoln — в районе Индо-Тихоокеанского командования, а USS Gerald R. Ford — в районе Южно-Тихоокеанского командования. Два дополнительных авианосца также не задействованы.

С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются протесты из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что вмешается в ситуацию, если власти Ирана будут убивать митингующих.14 января на пресс-конференции в Белом доме господин Трамп заявил, что гибель протестующих в Иране прекратилась. Однако президент США воздержался от ответа на вопрос о том, означает ли это отказ от возможных боевых действий.