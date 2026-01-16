В Чебоксарах завершили основные ремонтные работы после атаки БПЛА

Основной этап ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных домах Чебоксар, пострадавших в результате атаки беспилотников в декабре 2025 года, завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Станислава Трофимова.

По его словам, жителям уже перечислены положенные компенсации. Дополнительное время потребуется для оформления и выплаты компенсаций владельцам поврежденных автомобилей.

Ранее сообщалось, что 9 декабря 2025 года в результате атаки БПЛА пострадали 14 человек, были повреждены 15 зданий, включая 10 жилых домов. Предварительный ущерб оценили более чем в 20 млн руб.

Пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью выплачивают от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб. За частичную и полную утрату имущества предусмотрены выплаты в размере 78,4 тыс. и 156,8 тыс. руб. на человека соответственно. Также установлены компенсации за поврежденный транспорт, а для юридических лиц и предпринимателей — выплаты в размере 300 тыс. руб.

