Илья Сорокин показал школу

Одним из самых успешных среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ в нынешнем сезоне, является голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Благодаря матчу, в котором его клуб обыграл на выезде «Эдмонтон Ойлерс» — 1:0, Сорокин вышел в лидеры регулярного чемпионата по количеству встреч без пропущенных голов. Их у него пять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters

Для нью-йоркского клуба победа, одержанная им в очередной день регулярного чемпионата, представляла особенную ценность, учитывая ее стилистику. Он взял верх в гостях над командой, которая вообще-то располагает мощнейшим нападением. В нем и лидировавший 16 января в бомбардирской гонке сезона Коннор Макдэвид, и лучший снайпер сезона прошлого Леон Драйзайтль, и другие классные форварды — Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс, которым помогает обладающий пушечным броском защитник Эван Бушар. И вот эта шикарная бригада не смогла забить «Айлендерс» ни единого гола, в середине заключительного периода пропустив в меньшинстве от Энтони Дюклера роковую для себя шайбу. Причем нельзя сказать, будто бы она вдруг впала в ступор, растеряла на вечер всю свою зубастость. На самом деле хоккеисты «Эдмонтона» атаковали много и, строго говоря, остро. Но вот со взятием ворот никак не срасталось.

Человек, которого они чаще всего упоминали, объясняя, почему не срасталось, скромно говорил после матча о дисциплинированности обороны «Айлендерс» и везении.

Ну да, без него не обошлось, скажем, в тех эпизодах, когда попадали в штангу Бушар и Драйзайтль. Но больше правоты, конечно, было в словах его оппонентов. В конце концов, 35 отбитых бросков — это очень солидная цифра. А ведь среди них были и жутко сложные. Макдэвид, к примеру, пару раз подкатывался буквально вплотную к воротам.

Тут важно кое-что еще. Илья Сорокин, очутившийся в НХЛ в 2020 году,— голкипер, давно зарекомендовавший себя как элитный. Но до сих пор, описывая расцвет отечественной вратарской школы, выражающийся прежде всего в подвигах ее представителей в североамериканской лиге, чаще называли фамилии Андрея Василевского из «Тампа-Бей Лайтнинг», Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Сергея Бобровского из «Флорида Пантерс». Сорокина, перечисляя фронтменов школы, ставили обычно на четвертое место. Но текущий сезон, кажется, повысил его котировки.

Дело в том, что матч против «Эдмонтона» продолжил приятный для Сорокина тренд. По ходу текущего чемпионата он постоянно подтаскивает свой клуб.

Статистика этот факт иллюстрирует прекрасно. Встав скалой перед игроками «Эдмонтона», Сорокин записал в актив 27-й «сухой» матч в американской карьере и пятый в нынешнем первенстве, вырвавшись вперед всех по этому показателю. Позади с четырьмя такими играми остались Йеспер Валльстедт из «Миннесота Уайлд» и Джэл Хофер из «Сент-Луис Блюз». Или можно посмотреть на процент отраженных бросков. У Сорокина он составляет 91,5%. Выше — с символическим отрывом — лишь пять голкиперов. А продвинутая статистика, которую ведет НХЛ, фиксирует, что по проценту так называемых бросков повышенной опасности, то есть таких, которые наносятся, как правило, с убойной дистанции, россиянину вообще нет равных. У него он близок к 90%.

И на положение «Айлендерс» в таблице, чтобы понять значение для него Сорокина, посмотреть будет не лишним. Этот клуб в последний раз преодолел стартовый раунд play-off в 2021 году. В прошлом пролетел мимо кубковой части. Состав у него в целом не то чтобы яркий, намекающий на неизбежность превращения из середняка в гранда. Но в данный момент «Айлендерс» уверенно держится в зоне play-off, неподалеку от возглавляющего классификацию его дивизиона Метрополитен «Каролина Харрикейнс».

Алексей Доспехов