В Петербурге объявили конкурс на проект мемориальной доски Юрию Темирканову

Региональный благотворительный фонд друзей Санкт-Петербургской филармонии объявил открытый конкурс на эскизный проект мемориальной доски, посвященной художественному руководителю и главному дирижеру филармонии Юрию Темирканову. Соответствующее положение опубликовано на сайте учреждения.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Памятный знак планируют установить на фасаде здания Большого зала филармонии на Михайловской улице, где дирижер работал с 1967 по 2023 год. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2026 года.

Эскиз должен учитывать архитектурные особенности исторического здания и отражать вклад маэстро в музыкальную культуру. Конкурс пройдет в один тур и в условиях полной анонимности участников. Победителя определит жюри, ему предусмотрена денежная премия в размере 150 тыс. рублей.

Сейчас на фасаде Большого зала филармонии размещены мемориальные доски в память о дирижере Евгении Мравинском и о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года.

Юрий Темирканов родился в 1938 году в Нальчике. Работал дирижером Ленинградского академического Малого театра оперы и балета и Симфонического оркестра Ленинградской филармонии, художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1988 году пришел на должность худрука и главного дирижера Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии им. М. И. Глинки и двух Государственных премий РФ. Кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На 85-м году жизни 2 ноября Юрий Темирканов ушел из жизни. Его похоронили на Комаровском кладбище.

Артемий Чулков