Самарское АНО «СОТА» не согласилась с результатами проверки Счетной палаты

Руководство АНО «Региональный центр реализации проектов „Сота“» не согласилось с результатами проверки деятельности организации за 2023-2024 годы и отказалось возвращать правительству региона 28,9 млн субсидий. Об этом говорится в ответе областного правительства на запрос «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В декабре арбитражный суд принял к рассмотрению иск управления делами губернатора и правительства региона к «Соте» о взыскании 28,9 млн руб.

В электронной картотеке суда подробности дела пока не раскрываются. Как сказано в ответе областных властей на запрос издания, иск связан с проверкой АНО, которую провела Счетная палата Самарской области.

В ходе проверки установлены нарушения требований бюджетного и трудового законодательства, федерального закона о бухгалтерском учете, локальных правовых актов. Отчет о результатах контрольного мероприятия был направлен в том числе губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

Управление делами губернатора и правительства региона направило в АНО «Сота» требование о возврате субсидий, однако средства не были возвращены в срок.

Региональный центр реализации проектов «Сота», подведомственный областному министерству внутренней политики, создан в 2021 году при губернаторе Дмитрии Азарове.

Организация позиционируется как оператор социально значимых мероприятий правительства региона «с целью реализации программ социально-экономического развития Самарской области, формирования гражданской активности через вовлечение населения в общественно значимые проекты, повышения социального самочувствия и создания условий для улучшения качества жизни через культурные, патриотические, образовательные и оздоровительные проекты».

В феврале 2025 года «Соту» возглавила Ирина Озернова, до этого руководителем была Наталья Семенова.

Сабрина Самедова