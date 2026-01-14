Правительство Самарской области в суде потребовало с АНО «Сота» возврата 28,9 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению иск управления делами губернатора и правительства региона к АНО «Региональный центр реализации проектов „Сота“» о взыскании 28,9 млн руб. субсидий, которые организация получила в 2023-2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По какой причине «Соте» не удалось освоить субсидии, в электронной картотеке суда не указывается. Региональный центр реализации проектов «Сота», подведомственный областному министерству внутренней политики, создан в 2021 году при губернаторе Дмитрии Азарове.

Организация позиционирует себя как оператор социально значимых мероприятий правительства региона «с целью реализации программ социально-экономического развития Самарской области, формирования гражданской активности через вовлечение населения в общественно значимые проекты, повышения социального самочувствия и создания условий для улучшения качества жизни через культурные, патриотические, образовательные и оздоровительные проекты».

В феврале 2025 года «Соту» возглавила Ирина Озернова, до этого руководителем была Наталья Семенова.

Сабрина Самедова