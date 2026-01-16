Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы

Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в немецком Винтерберге. По итогам двух заездов он показал результат 1 минута 53,02 секунды.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Серебро завоевал латвиец Дэвис Валдовскис, отставший на 0,35 секунды. Третье место занял британский скелетонист Джейкоб Солсбери (+0,39). Россиянин Даниил Романов стал седьмым (+0,8) . Его соотечественник Еремей Зыков финишировал 14-м (+1,77).

В декабре Международная федерация бобслея и скелетона одобрила нейтральный статус девяти российским спортсменам. После возвращения на мировую арену Владислав Семенов дважды побеждал на этапе Кубка Европы в Инсбруке.

Таисия Орлова

