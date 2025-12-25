В Воронежской области из-за морозов обновлен рекорд потребления электроэнергии

Энергосистема Воронежской области зафиксировала новый пик потребления мощности — 2 048 МВт. Этот показатель на 2 МВт выше предыдущего рекорда, установленного в 1990 году. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый рекорд потребления был зафиксирован в среду, 24 декабря. По словам оператора, одним из ключевых факторов роста нагрузки стала низкая температура воздуха.

В тот же день пиковые показатели электропотребления были зафиксированы в Забайкальском крае (1 570 МВт), Республике Татарстан (5 425 МВт) и Калужской области (1 317 МВт). Эти значения на 97, 273 и 26 МВт соответственно выше исторических максимумов в этих регионах.

ОДУ Центра отвечает за управление единой энергосистемой в 18 регионах, среди которых Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. В зону его операционной ответственности входит энергокомплекс, включающий 144 электростанции мощностью от 5 МВт, 2 489 подстанций класса напряжения 110–750 кВ и 3 645 линий электропередачи на 110–750 кВ общей протяженностью 89 147 км.

В июле в Воронежской и Белгородской областях был побит летний максимум потребления электрической мощности — показатели достигли 1 915 МВт и 2 087 МВт соответственно.

Кабира Гасанова