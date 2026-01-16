Испытания пострадавшего от взрыва дома на Фучика проведут за 2,3 млн рублей

Муниципальный заказчик «ГлавУКС» заключил контракт на динамико-геофизические испытания дома №37 по улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв. Стоимость работ составит 2,3 млн руб., следует из карточки контракта.

Из-за взрыва в доме на улице Фучика пострадали несколько квартир

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ЧП в девятиэтажном доме 1976 года постройки произошло 19 марта 2024 года: в квартире №17 на пятом этаже первого подъезда произошел взрыв с последующим пожаром. В результате были повреждены шесть квартир. С мая по сентябрь в подъезде провели аварийно-восстановительные работы.

Исполнителю, Всероссийскому научно-исследовательскому институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, необходимо провести оценку жесткости системы «грунт-здание». Срок проведения работ — февраль-март 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородца Михаила Помелова за взрыв в доме приговорили к семи годам колонии. Его судили по статьям о незаконном обороте боеприпасов и повреждении чужого имущества. Следствие считает, что хозяин квартиры неосторожно обращался с хранившейся у него взрывчаткой. В его гараже сотрудники ФСБ изъяли целый арсенал. Михаил Помелов и его защита утверждали, что в квартире взорвался газ, а экспертиза не обнаружила в квартире следов взрывчатых веществ.

