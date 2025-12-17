Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Такф» заключил сделку с Воронежской кондитерской фабрикой на поставку продукции на 39 млн

ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» (Тамбов) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина, заключили договор поставки кондитерских изделий максимальной стоимостью до 39 млн руб. Соглашение квалифицируется как сделка с заинтересованностью, следует из раскрытия корпоративных документов тамбовского предприятия.

В рамках договора «Такф» выступает поставщиком продукции, а Воронежская кондитерская фабрика — покупателем. Контракт действует в течение одного года с даты подписания либо до выборки всей суммы договора — в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.

Сумма сделки эквивалентна 1,21% от стоимости активов «Такфа», которые по состоянию на 30 сентября 2025 года оценивались в 3,22 млрд руб.

Заинтересованность в совершении сделки обусловлена тем, что ряд членов советов директоров обеих компаний совпадает, а функции единоличного исполнительного органа «Такфа» и Воронежской кондитерской фабрики осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». Контролирующим акционером обеих компаний выступает АО «Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"», владеющее 94,24% акций «Такфа» и 74,19% акций Воронежской кондитерской фабрики.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в апреле, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» по итогам 2024-го впервые за три года завершили отчетный с чистым убытком: воронежское предприятие получило убыток в 61 млн руб., «Такф» — в 13 млн руб., при этом выручка Воронежской кондитерской фабрики осталась на уровне 5,1 млрд руб., но выросли себестоимость и дебиторская задолженность.

Фотогалерея

Как производят конфеты на Воронежской кондитерской фабрике

Исторической датой основания Воронежской кондитерской фабрики считается 1934 год

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но сладости в Воронежской области выпускали и раньше: в 1900 году принцесса Евгения Ольденбургская основала конфетную фабрику в Рамони под Воронежем. &lt;br> На фото: витрина с вкладышами от дореволюционных кондитерских изделий рамонской фабрики

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская кондитерская фабрика была очень хорошо оснащена: во время Великой Отечественной войны немецкие войска, покидая Воронеж, вывезли в Германию все оборудование

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одной из визитных карточек предприятия стали конфеты «Песни Кольцова». Рецепт разработал кондитер Мария Фурсова, объединив темный шоколад, коньяк, пунш, спирт и желез из слив яблок и вишен. Обертку создал художник Вадим Косогоров. Сами конфеты появились в один год со спектаклем драмтеатра «Песни о Кольцове»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сейчас фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры», в составе которого всего работают 16 завод, включая знаменитые «Красный октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежская фабрика — один из крупнейших российских производителей: год она выпускает 27 тонн различной продукции и более 120 наименований изделий. &lt;br> На фото: конвейер с купольными конфетами и оберточной машиной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Среди выпускаемой продукции — шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли и вафельные торты, зефир, драже

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

У холдинга собственное сырье для производства шоколада, при этом используется только недезодорированное какао-масло, что делает продукт более насыщенным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Производят в Воронеже и федеральные бренды, например, конфеты в коробках «Москва»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одним из относительно новых направлений стало производство зефира м фруктовым пюре и начинкой из яблок

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Такой зефир отправляется из Воронежа во все уголки России

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также на фабрике выпускают конфеты, печенье и вафли, не содержащие сахар: при производстве используется фруктоза

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

За свои сладости Воронежская кондитерская фабрика получила немало наград

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Над новой продукцией работают постоянно. По словам директора фабрики Александра Саликова (в центре), опытный образцы дегустируют сотрудники, и, если им понравилось, продукт отправляется на линию на пробную выработку — после чего также идет дегустация

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При фабрике есть собственный музей, на экскурсии по которому расскажут подробнее об особенностях производства и истории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь же можно ознакомиться и с кондитерским оборудованием. На фото: слева тестомесильная машина, в центре — вакуум-аппарат для варки карамельной и желейной массы и мармелада

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сергей Калашников