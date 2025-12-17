«Такф» заключил сделку с Воронежской кондитерской фабрикой на поставку продукции на 39 млн
ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» (Тамбов) и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина, заключили договор поставки кондитерских изделий максимальной стоимостью до 39 млн руб. Соглашение квалифицируется как сделка с заинтересованностью, следует из раскрытия корпоративных документов тамбовского предприятия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В рамках договора «Такф» выступает поставщиком продукции, а Воронежская кондитерская фабрика — покупателем. Контракт действует в течение одного года с даты подписания либо до выборки всей суммы договора — в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.
Сумма сделки эквивалентна 1,21% от стоимости активов «Такфа», которые по состоянию на 30 сентября 2025 года оценивались в 3,22 млрд руб.
Заинтересованность в совершении сделки обусловлена тем, что ряд членов советов директоров обеих компаний совпадает, а функции единоличного исполнительного органа «Такфа» и Воронежской кондитерской фабрики осуществляет ООО «Объединенные кондитеры». Контролирующим акционером обеих компаний выступает АО «Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"», владеющее 94,24% акций «Такфа» и 74,19% акций Воронежской кондитерской фабрики.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в апреле, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» по итогам 2024-го впервые за три года завершили отчетный с чистым убытком: воронежское предприятие получило убыток в 61 млн руб., «Такф» — в 13 млн руб., при этом выручка Воронежской кондитерской фабрики осталась на уровне 5,1 млрд руб., но выросли себестоимость и дебиторская задолженность.