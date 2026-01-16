Правительству Андрея Бабиша дали зеленый свет

Популистское коалиционное правительство Чехии во главе с миллиардером Андреем Бабишем получило вотум доверия в нижней палате парламента. Таким образом правый премьер получил карт-бланш на проведение политики, за которую чешские избиратели поддержали его партию на октябрьских выборах и которая вызвала немало опасений в Евросоюзе. Новые власти обещают сократить поддержку Украины, противостоять экологической политике Евросоюза и приостановить политику жесткой экономии, которую проводила предыдущая администрация.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

После победы на парламентских выборах Андрей Бабиш и его союзники потратили около двух месяцев на переговоры о создании коалиции. Формирование трехпартийного правительства в составе партии Бабиша ANO, крайне правой «Свободы и прямой демократии» (SPD) и правых «Автомобилистов для себя», выступающих против зеленой повестки ЕС, стало возможным лишь после того, как SPD сняли требования о выходе Чехии из НАТО и ЕС. В результате однопартийцы Бабиша получили девять министерских портфелей, их младшие партнеры — по три.

Но тут возникла очередная заминка — вокруг кандидатуры на пост министра иностранных дел. Изначально планировалось, что во главе МИДа встанет Филип Турек. Но его кандидатуру отверг президент Чехии Петр Павел из-за многочисленных скандалов с претендентом на кресло внешнеполитического ведомства: политик неоднократно выступал с гомофобными и расистскими заявлениями, а также высказывался в поддержку нацизма. В итоге партнеры решили, что МИД возглавит лидер «Автомобилистов» Петр Мацинка, который также будет министром окружающей среды.

Согласно конституции, новый кабинет необходимо в течение 30 дней представить парламенту для получения вотума доверия. Он прошел 15 января. На фоне того, что коалиция обладает 108 креслами в 200-местном парламенте, мало кто сомневался, что премьеру и союзникам удастся получить вотум доверия. Тем не менее оппозиция решила не сдаваться без боя — 26 часов, которые продолжались дебаты перед голосованием, стали самыми длинными в истории страны.

Но зато по итогам Андрей Бабиш, уже бывший в кресле премьера с 2017 по 2021 год, наконец-таки получил добро на проведение той политики, за которую его и избрали на парламентских выборах в октябре прошлого года.

Политик обещал согражданам возвращение прежнего пенсионного возраста (65 лет вместо 67), более высокие пенсии и более дешевые ипотечные кредиты, снижение цен и налогов, доступные цены на энергоносители, а также борьбу с нелегальными мигрантами.

Чехам, недовольным медленным экономическим ростом, высокой инфляцией и политикой жесткой экономии, которую проводили предыдущие власти, это понравилось.

Как пишет Reuters, за последние несколько лет бюджетный дефицит страны опустился значительно ниже установленного Евросоюзом потолка в 3% от общего объема экономического производства. Но при этом покупательная способность граждан страны за последние шесть лет просела на 10%, что стало худшим показателем в Европе.

Между тем в Евросоюзе приход Бабиша к власти усилил опасения, что Прага примкнет к «нарушителям спокойствия» — Венгрии и Словакии. Еще до вступления в должность Бабиш сделал ряд заявлений, идейно перекликающихся с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана и главы правительства Словакии Роберта Фицо. А в декабре прошлого года Прага совместно с Будапештом и Братиславой отказалась участвовать в выдаче беспроцентного кредита Украине в €90 млрд на период 2026–2027 годов.

Если предыдущие власти активно поддерживали Киев, предоставляли стране оружие и боеприпасы, принимали у себя свыше полумиллиона украинских беженцев, то правительство Бабиша с самого начала пообещало придерживаться противоположного пути. Оно обещает прекратить финансирование Украины, подчеркивая, что Прага и так вносит ощутимый вклад за счет отчислений в бюджет ЕС, а также свернуть программу поставки боеприпасов Киеву, в рамках которой с 2022 года Киев получил свыше 3,5 млн артиллерийских снарядов.

Кроме того, Бабиш планирует лишить льгот украинских беженцев, проживающих в Чехии, а также отказывается поддерживать выдачу Киеву «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

Критики политика называют его позицию пророссийской, сам он считает ее «более нюансированной» и «более прочешской», чем «проевропейской».

По словам Бабиша, им движет не антиевропейская риторика, а прагматизм и национальные интересы.

Накануне он раскритиковал предыдущее правительство Чехии, которое, по его словам, «тайно вложило 17,1 млрд крон (€702 млн) в поставки оружия Украине». И призвал «не верить в иллюзии о поражении России и сделать ставку на договоренности с ней». И хотя Бабиш заявил о своей поддержке членства Чехии в ЕС и НАТО, он тут же подчеркнул, что не намерен «слепо следовать» их указаниям.

Ксения Жарова