В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске вечером 12 января начнет действовать режим неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в воздухе метеорологических условий первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В четырех городах региона режим НМУ, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества, сохранится с 20 часов 12 января до 19 часов 16 января. В Магнитогорске он продлится почти сутки — с 20 часов 12 января до 19 часов 13 января. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска