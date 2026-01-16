NYT: глава ЦРУ встретился с уполномоченным президентом Венесуэлы

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф встретился в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает The New York Times (NYT). Встреча прошла 15 января. По информации издания, глава ЦРУ подтвердил, что власти США считают правительство госпожи Родригес «наилучшим вариантом для стабильности в Венесуэле в краткосрочной перспективе».

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Неназванный американский чиновник заявил NYT, что господин Рэтклифф провел встречу по указанию президента США Дональда Трампа, «чтобы передать послание о том, что Штаты рассчитывают на улучшение рабочих отношений» с Венесуэлой. На встрече обсудили сотрудничество в области разведки, экономическую стабильность, а также необходимость принять меры, чтобы Венесуэла «больше не была убежищем для противников Америки, особенно наркоторговцев».

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. 14 января она провела телефонный разговор с господином Трампом, который назвала «долгим и вежливым».

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа по-прежнему ничто не ограничивает».