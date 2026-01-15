Президент Венесуэлы Родригес сообщила о «долгом и вежливом» разговоре с Трампом

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала, что вчера провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она назвала беседу «продолжительной, результативной и вежливой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

По словам госпожи Родригес, разговор прошел «в атмосфере взаимного уважения». «Мы обсудили двустороннюю рабочую программу на благо наших народов, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между нашими правительствами»,— написала она в Telegram.

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. В стране пока действует режим чрезвычайного положения, столицу патрулируют военные.

Подробности — в материале «Ъ» «Вашингтон и Каракас притираются друг к другу».