Виновный в смертельном ДТП Васильев, просит привлечь к иску владельца машины

Защита Владимира Васильева, осужденного за ДТП с погибшими в 2019 году в Екатеринбурге, намерена привлечь к гражданскому иску владельца автомобиля, которым управлял Васильев в момент аварии. Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Владимира Васильева Владимир Кривоногов, уже подготовлена новая апелляционная жалоба, в которой просят существенно снизить выплаты за похороны Ирине Алферовой — вдове погибшего при ДТП Виталия Никифорова. Помимо этого, защита указывает на необходимость привлечения к гражданскому делу Никиту Фомина, который дал Владимиру Васильеву KIA Rio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно апелляционной жалобе, защита осужденного намерена добиться значительного снижения суммы выплат Ирине Алферовой. Ранее в пользу Алферовой суд взыскал с сына полковника Владимира Васильева 741 тыс. руб. Теперь защита настаивает на том, что заявленную сумму нужно снизить на 400 тыс. руб., убрав из списка затрат покупку надгробного памятника. Кроме этого, защита указывает на то, что суд первой инстанции, вынесший решение в отношении Васильева, уклонился от установления степени вины Никиты Фомина — собственника машины. По словам адвоката, если бы Фомин «был более ответственным, резонансной аварии и могло не случиться». Никиту Фомина хотят привлечь в качестве соответчика по гражданскому делу.

«Мой доверитель на протяжении всего процесса доказывает, что он не передавал ключи Васильеву, — рассказала «Ъ-Урал» адвокат Никиты Фомина Юлия Бакун. — Сторона Васильева пытается строить свою защиту на голословном и ничем не подтвержденном утверждении об обратном. Истец изначально не предъявлял к моему доверителю никаких претензий, и это было его правом. Мы намерены решительно противостоять этой тактике. Уверены, что апелляционная инстанция поддержит законное решение суда первой инстанции».

Адвокат потерпевшей стороны Виолетта Котова пояснила, что решение суда сторона считает полностью обоснованным. «Вместо того чтобы оплачивать перенесенный дочерью погибшего, маленькой девочкой, вред и нравственные страдания, чтобы хоть как-то их загладить, Владимир Васильев считает размер погребальных расходов и их обоснованность и оценивает взысканный размер морального вреда, пытаясь также привлечь к ответственности собственника автомобиля, к которому сторона истца требований не предъявляла»,— сказала госпожа Котова.

Сторона потерпевшей планирует подать возражения на жалобу Васильева в суд и принимать участие в Свердловском областном суде при обжаловании его условно-досрочного освобождения. «Сторона потерпевшей считает, что виновник ДТП не осознает, какую невосполнимую утрату он причинил своим преступлением. Ребенок растет без отца»,— добавила госпожа Котова.

Напомним, авария случилась 4 августа 2019 года в центре Екатеринбурга. Владимир Васильев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Kia Rio и столкнулся с такси Lada, стоявшим на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП на месте скончались водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Позже, во время расследования, отец обвиняемого, полковник Росгвардии, подменил анализы мочи на свои, которые показывали, что там не было следов алкоголя и наркотиков.

В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Через два года апелляционная инстанция снизила срок до 8 лет и 11 месяцев. В декабре 2025 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила отпустил Васильева по УДО. Прокуратура обжаловала это решение.

Артем Путилов